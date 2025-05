Mbappé ne le supporte plus, le Real veut le virer

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Privé de trophée majeur cette saison, le Real Madrid a aussi été plombé par des tensions dans le vestiaire. Le défenseur central Antonio Rüdiger s’est retrouvé dans le viseur de plusieurs coéquipiers, y compris l’attaquant français Kylian Mbappé qui ne serait pas contre le départ de l’Allemand cet été.

Peu en réussite pour sa dernière saison sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti n’a pas été mis dans les meilleures conditions. L’entraîneur de la Maison Blanche a dû composer avec un effectif mal dessiné, d’où la difficulté pour lui de trouver le bon équilibre tout au long de l’exercice. Et pour ne rien arranger, l’Italien s’est retrouvé confronté à des tensions dans son propre vestiaire. Le média Don Balon confirme effectivement les rumeurs au sujet d’Antonio Rüdiger qui pose problème en interne.

Rüdiger agace ses coéquipiers

Connu pour son caractère et son humour, le défenseur central ne fait pas du tout l’unanimité au Real Madrid. La source indique que Thibaut Courtois et Jude Bellingham n’ont plus aucune relation avec lui. Pour ces deux cadres, le pétage de plomb d’Antonio Rüdiger, qui avait tenté de s’en prendre à l’arbitre lors de la finale de la Coupe du Roi perdue contre le FC Barcelone (3-2 ap) le 26 avril, a été le dérapage de trop. L’ancien joueur de Chelsea a choqué plusieurs coéquipiers déjà agacés par son comportement à l’entraînement.

¡¡¡RÜDIGER SE VUELVE LOCO!!!



El defensa debe ser parado por todo el cuerpo técnico madridista porque se encaraba con los árbitros al final del encuentro contra el Barcelona pic.twitter.com/BVGwqALx3j — MARCA (@marca) April 26, 2025

On apprend par exemple que l’agressivité d’Antonio Rüdiger à Valdebebas irrite notamment Jude Bellingham et le Français Kylian Mbappé. Dans ce contexte, des dirigeants du Real Madrid s’interrogent sur un possible départ du défenseur central âgé de 32 ans. Le club madrilène craint de voir l’international allemand polluer le vestiaire la saison prochaine. C’est évidemment le président Florentino Pérez qui devra trancher, sachant qu’Antonio Rüdiger va bientôt entamer la dernière année de son contrat.