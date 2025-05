Mbappé fait débat, le Real y met un terme

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Malgré d’excellentes statistiques pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé fait l’objet de commentaires contrastés. Les performances de l’attaquant français ne font toujours pas l’unanimité. Un traitement incompréhensible pour l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti.

Les débuts difficiles de Kylian Mbappé paraissent déjà loin. Totalement adapté et débarrassé de ses problèmes extra-sportifs, l’attaquant du Real Madrid s’est rendu indispensable. Le Français a retrouvé sa redoutable efficacité pour porter la Maison Blanche au moment où d’autres stars comme Vinicius Junior et Jude Bellingham ne répondent plus aux attentes. Sans les performances du Bondynois, le FC Barcelone n’aurait sans doute pas attendu cette semaine pour fêter le titre en Liga. Un championnat dont le classement des buteurs est désormais dominé par Kylian Mbappé (28 buts) devant le Blaugrana Robert Lewandowski (25 buts).

Malheureusement pour le capitaine de l’équipe de France, certains observateurs en attendaient davantage. La première saison de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain dans la capitale espagnole fait débat. Et ce malgré ses 39 buts inscrits toutes compétitions confondues. Pour son entraîneur Carlo Ancelotti, la statistique suffit largement pour applaudir le vice-champion du monde. « Je pense que le Soulier d'Or est important pour lui, a commenté l’Italien en conférence de presse ce samedi. Cela signifie qu'il a eu un bon rendement cette saison. »

Peut mieux faire

« Je pense qu'il marquera plus de 40 buts, a annoncé le futur sélectionneur du Brésil. Et pour une première saison au Real Madrid, c'est une très bonne saison. Personnellement, je pense qu'il peut tirer encore plus de son potentiel. Mais il faut être honnête, sa première saison à Madrid a été très bonne. » A l'occasion du déplacement à Séville dimanche, puis lors de la réception de la Real Sociedad une semaine plus tard, Kylian Mbappé aura effectivement l’opportunité de passer la barre des 40 réalisations.