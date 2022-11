Mbappé et Haaland seuls sur un terrain, le rêve de Piqué

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Jeune retraité, Gerard Piqué a des idées pour révolutionner le football. L’ancien défenseur central milite notamment pour une durée inférieure des matchs et pour un drôle de règlement concernant la prolongation.

Le football serait-il devenu trop ennuyant ? C’est du moins l’avis de Gerard Piqué. Après sa retraite cette semaine, l’Espagnol s’est rapidement penché sur la manière de révolutionner son sport favori. Pour commencer, l’ancien défenseur central du FC Barcelone s’attaquerait à la durée des rencontres. « Des matchs de 90 minutes, ça me paraît beaucoup », a estimé Gerard Piqué sur la chaîne Twitch du streamer Ibai Llanos.

All the trophies Piqué has won as a Barça player. 🏆 pic.twitter.com/mu3xK8QauM — barcacentre (@barcacentre) November 11, 2022

« Les gens vont vous dire que non, que le temps de jeu effectif ne l’est pas. Il faut chercher des règles plus divertissantes, a-t-il conseillé. Je ne sais pas lesquelles, je ne me suis pas posé pour y réfléchir, mais je pense que le produit est dépassé. » Pour un football plus moderne, Gerard Piqué imagine par exemple des arbitres et entraîneurs munis de micros. « Ils doivent expliquer les décisions, a argumenté l’homme d’affaires. S’ils parlent et expliquent, au moins vous pouvez le comprendre ou non, mais vous pouvez le respecter. »

La prolongation imaginée par Piqué

Enfin, Gerard Piqué a critiqué la séance de tirs au but jugée trop « cruelle », et qui ne désigne pas forcément la meilleure équipe. Le jeune retraité milite pour une drôle de prolongation. « Onze contre onze, vous avez une prolongation, et toutes les trois minutes, un joueur de chaque équipe sort du terrain jusqu’à ce que vous ayez un but qui serait le but en or. Mbappé contre Haaland. Imaginez City contre le PSG et ils sortent des joueurs. Et ils se retrouvent sur un terrain à jouer un contre un, plus les gardiens, jusqu’à ce que l’un d’eux marque un but », a suggéré le Catalan, qui n'aurait pas résisté bien longtemps dans une telle configuration.