Mbappé arrive, le Real fait une promesse à Vinicius

Malgré la possible arrivée de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid n’a pas l’intention de se séparer de Vinicius Junior.

Le Real Madrid a beau pister Kylian Mbappé ainsi qu’Erling Haaland, le club merengue n’a aucunement l’intention de se séparer de Karim Benzema ou encore de Vinicius Junior, ses actuels leaders offensifs. Et pour preuve, à en croire les informations relayées en ce début de semaine par Fabrizio Romano, les dirigeants du Real Madrid ont l’intention de proposer à Vinicius Junior une offre de prolongation de contrat, alors que son bail actuel court jusqu’en juin 2024. L’objectif de Florentino Pérez est clair : féliciter Vinicius Junior pour sa superbe saison (17 buts, 14 passes décisives) et lui prouver qu’il restera quoi qu’il arrive un joueur clé du Real Madrid, même dans le cas où Kylian Mbappé et/ou Erling Haaland viendraient à rejoindre la capitale espagnole.

