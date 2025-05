Manolo est mort

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Supporter légendaire de la sélection espagnole, Manolo est décédé ce jeudi 1er mai, a fait savoir la sélection ibérique sur ses réseaux.

C’est un personnage haut en couleurs qui s’en va ainsi, à l’âge de 76 ans, alors qu’il était atteint d’un cancer et avait des problèmes respiratoires ces derniers temps. Pendant des dizaines d’années, ce supporter toujours souriant a animé les stades du monde avec sa grosse caisse et était devenu une star internationale en 1982, lors de la Coupe du monde organisée en Espagne.

Supporter de Valence, il tenait un bar non loin du stade Mestalla, mais se passionnait pour la sélection espagnole qu’il a suivie sur 8 Coupes du monde et 10 Euros. Il était encore là avec sa grosse caisse pour le titre de la Roja en 2010, et avait effectué des apparitions plus clairsemées jusqu'en 2022 auprès de la sélection espagnole qui lui tenait tant à coeur.