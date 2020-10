Madrid : Fin de la polémique, Benzema applaudit Vinicius

Dans : Liga.

La polémique entre Karim Benzema et Vinicius Junior est de l'histoire ancienne. L'attaquant français a clos le débat via une story Instagram, à la suite de la victoire (4-1) contre Huesca.

Le déplacement du Real Madrid mardi dernier chez le Borussia Mönchengladbach (2-2) a fait naître une polémique. A la mi-temps, Karim Benzema reprochait à Vinicius Junior de foncer tête baissée et jouer sans penser à l’équipe. Ses mots ont été captés par les caméras de télévision et ont fait jaser en Espagne même si Zinedine Zidane a dédramatisé vendredi en conférence de presse. « Moi aussi j'ai dit de telles choses sur un terrain et on me les a dites. Les deux ont parlé et c'est clair », déclarait-il. Ce samedi, la réception de Huesca en Liga (4-1, 8e journée) était ainsi l’occasion d’avoir un œil attentif sur la relation entre les deux joueurs sur le terrain.

Remplaçant au coup d’envoi, Vinicius a remplacé à l’heure de jeu un très bon Eden Hazard. Le Brésilien et le Français ont échangé plusieurs ballons, au nombre de sept selon As, ce qu’ils n’avaient pas réussi à faire la moindre fois en deuxième période à Gladbach. Des signes positifs confirmés par la story Instagram du numéro 9 après la rencontre. Sur cette photo, les deux hommes se congratulent après un but du Real. Benzema a identifié son coéquipier, à côté de qui il a placé une météorite. Un émoji qui laisse penser que le Français a apprécié la rentrée de du numéro 20. La hache de guerre semble être enterrée après quelques jours agités.