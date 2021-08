Madrid : Effacer Cristiano Ronaldo, l'énorme exploit de Benzema !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Karim Benzema a officiellement prolongé jusqu'en 2023 son contrat avec le Real Madrid. Un bonheur pour les Merengue où l'ancien Lyonnais est entré dans la légende.

Le 9 juillet 2009, Karim Benzema quittait l’Olympique Lyonnais pour signer au Real Madrid, un challenge énorme pour celui qui avait alors 21 ans. Mais en 2021, c’est une évidence, KB9 a réussi une formidable carrière, son palmarès parlant pour lui avec notamment 4 victoires en Ligue des champions. Tout cela alors que la Casa Blanca avait en tête de gondole un certain Cristiano Ronaldo, lequel n’est pas connu pour laisser ses coéquipiers prendre sa place devant les projecteurs. Mais après le départ de CR7 à la Juventus, Karim Benzema a assumé sans trembler son nouveau statut et sa prolongation ne faisait plus aucun doute. Florentino Perez l’a dit et répété, l’attaquant français est dans l’histoire du Real Madrid.

Karim Benzema est devenu LA référence au Real Madrid

Et après la prolongation signée par Karim Benzema, du côté du Real Madrid tout le monde est emballé. « C’est quelqu’un de très intelligent. Il a toujours su quel devait être son rôle en fonction des besoins et pour le bien-être de l’équipe. Quand il a fallu qu’il soit moins buteur et moins dans la lumière pour être au service de Cristiano, il l’a fait. Mais en étant toujours déterminant pour l’équipe et leader dans le vestiaire. Et aujourd’hui, il assume pleinement le fait d’être la référence de l’équipe », explique, dans L’Equipe, Rafael Martin Marquez, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid. Et preuve que Karim Benzema est resté au meilleur niveau, même Didier Deschamps a finalement décidé que KB9 devait revenir en équipe de France après plusieurs années de mise au placard. Pour faire changer d'avis, le sélectionneur national, il faut vraiment être fort, et très fort même.