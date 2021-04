Esp : Le Barça accuse l'arbitre du Classico

Dans : Liga.

Battu par le Real Madrid (2-1), le FC Barcelone a accusé l'arbitre d'avoir oublié un penalty consécutif à une faute de Mendy. Ronald Koeman a vidé son sac.

En position de devenir seul leader du championnat d’Espagne, le Barça se réveille à la troisième place ce dimanche après sa défaite face au Real Madrid dans le Classico (2-1). Globalement, le FC Barcelone a payé au prix fort sa première période, Lionel Messi et ses coéquipiers ayant entamé la rencontre sur un mode diesel, ce dont Karim Benzema et Toni Kroos ont profité. Mais en seconde période, après la réduction du score, le géant catalan s’est rué à l’attaque avant d’essayer d’égaliser. Et dans les ultimes minutes, sous un déluge incroyable, la température est montée d’un cran suite à un accrochage dans la surface entre Ferland Mendy et Martin Braithwaite. Le camp barcelonais a explosé de colère, estimant qu’il y avait clairement penalty, tout en s’étonnant que la VAR n’intervienne pas.

Et après la rencontre, Ronald Koeman a clairement mis en cause Javier Manzano, arbitre ce ce choc au sommet de la Liga. « Il est vrai qu'en première période nous n'étions pas bons, ni offensivement, ni défensivement. En seconde période, nous nous sommes améliorés, mais je demande à l'arbitre de prendre les bonnes décisions. Et la bonne décision, c'est de siffler un penalty pour Braithwaite. C'est très clair. Nous devons l'accepter et nous taire. J'ai déjà dit ce que je pense. Je ne veux pas dire que nous avons perdu à cause de l'arbitre, mais cela a évidement un impact. Le penalty est très clair. C'est impossible de tomber comme cela si on ne se fait pas bousculer. Le juge de ligne était à 10 mètres et n'a rien vu. Je ne sais pas pourquoi il y a la VAR en Espagne. Je ne comprends toujours pas comment cela fonctionne », s’est offusqué l’entraîneur néerlandais du FC Barcelone, qui ne veut cependant pas jeter l’éponge dans une saison totalement folle en Espagne.