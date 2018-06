Lopetegui au Real, Cristiano Ronaldo craque

Dans : Liga, Mercato.

Choisi pour succéder à Zinédine Zidane au Real Madrid, Julen Lopetegui fait beaucoup parler de l’autre côté des Pyrénées.

Tout d’abord au niveau national puisque l’ancien sélectionneur de l’Espagne a provoqué la colère de la Fédération, qui n’a pas accepté sa trahison et qui l’a donc licencié. Un véritable séisme pour la Roja, secouée juste avant le début de la Coupe du monde 2018. Mais ce n’est pas tout concernant le technicien qui poserait également problème à la Maison Blanche. Et plus précisément à sa star Cristiano Ronaldo.

Si l’on en croit Don Balon, le Portugais estime que le Real commet la même erreur qu’avec Rafael Benitez en prenant un entraîneur en manque de succès au haut niveau en club. De plus, CR7 n’a pas oublié une ancienne déclaration de Lopetegui sur son rival Lionel Messi. « C'est le meilleur joueur de l'histoire », avait-il lâché en automne dernier.

Ronaldo voudrait revenir à MU

Avant son arrivée en juin 2015, Benitez, lui, avait confié que Cristiano Ronaldo était l’un des meilleurs, et pas forcément le meilleur. Résultat, leur collaboration n’avait pas duré… Le quintuple Ballon d’Or serait donc encore plus déterminé à partir, lui qui aurait demandé à son agent Jorge Mendes, qui représente aussi Lopetegui, de le ramener à Manchester United.