Lionel Messi, le Barça nargue le PSG !

Alors que le contrat de Lionel Messi expire en juin 2023, l'avenir de la Pulga est toujours aussi incertain. Afin de convaincre l'Argentin de revenir en Catalogne, le Barça va tenter un dernier coup de poker pour séduire Messi. Et du côté blaugrana, ça parle beaucoup.

Messi entame sa deuxième saison avec le PSG et c'est déjà l'heure de spéculer sur sa future destination. Le septuple ballon d'or est pour le moment concentré sur sa saison avec Paris ainsi que sur la Coupe du monde qui sera probablement sa dernière. L'attaquant argentin rêve de soulever le mondial, le seul trophée qu'il lui manque. Avec cette compétition au Qatar qui se terminera le 18 décembre, Messi aura tout le loisir de choisir sa future destination. Plusieurs possibilités s'offrent à lui. Il peut évidemment prolonger au PSG, mais également tenter une dernière expérience aux États-Unis, à l'Inter Miami pour décrocher un dernier contrat juteux ou encore partir en Argentine, là où il n'a jamais évolué. Mais la destination la plus probable reste un retour au FC Barcelone. Afin de convaincre définitivement Messi de revenir en Liga, les dirigeants espagnols ont une petite idée en tête.

Barcelone prêt à tout pour faire revenir Messi

Selon les informations de La Vanguardia, Joan Laporta le président du FC Barcelone, est prêt à réaliser une folie pour prouver les intentions des Blaugranas. Alors qu'il n'a pas encore pris sa retraite, Messi est déjà remercié par le Barça qui souhaite construire une statue en l'honneur du meilleur buteur de l'histoire du club, à proximité du Camp Nou. Une véritable preuve d'amour qui pourrait toucher Messi qui place Barcelone dans son cœur depuis son arrivée dans le club catalan en 2000. Le joueur de 35 ans avait quitté Barcelone en 2021 contre son gré et pourrait bel et bien terminer sa carrière là où tout a commencé pour lui. Reste à savoir quelle sera la décision de la Pulga.

Le Barça parle d'un miracle pour Messi

En attendant la fin de la Coupe du monde et les réelles négociations, le FC Barcelone tente de rassurer ceux qui croient en un tel retour. La preuve, le directeur financier du club catalan a pris la parole pour assurer, encore une fois, que tout était réalisable au niveau économique pour se payer Léo Messi. « Messi est un atout pour le club et ses portes sont ouvertes. Si son arrivée pose des problèmes économiques ? On sait réaliser des miracles. C’est un enjeu pour la direction et si la direction sportive l’envisage, nous nous mettrons au travail pour atteindre l’objectif », a confié le vice-président aux affaires économiques du Barça, Eduard Romeu. De quoi assurer que le co-leader de la Liga saura activer les leviers nécessaires pour accomplir son rêve. Et la confiance affichée laisse en tout cas circonspect, quand on se souvient qu'il y a un an le club catalan affichait une dette record et demandait encore à ses joueurs de baisser leur salaire pour envisager des recrues au mercato. Désormais, les fameux leviers économiques ont été activés, et le FC Barcelone a de l'argent frais. Au point de réaliser le "miracle" de faire revenir Lionel Messi au bercail ? Le PSG verrait certainement ça d'un mauvais oeil, même si les dirigeants barcelonais continuent de parler ouvertement de Lionel Messi à chaque occasion.