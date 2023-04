Lionel Messi c'est bof, un sondage terrible à Barcelone

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Tout est en place pour revoir Lionel Messi porter le maillot du FC Barcelone la saison prochaine. Même les supporters semblent soutenir ce retour, en témoignent leurs chants dans le dernier clasico. Toutefois, un dernier sondage vient remettre en question cet amour.

Le retour de l'enfant prodigue se fera t-il au Barça et surtout est-il désiré par le public blaugrana ? Lionel Messi est plus proche que jamais de la sortie au PSG après deux ans passés en Ligue 1. L'Argentin, en fin de contrat en juin prochain, ne veut pas prolonger dans la capitale française. Il est lassé notamment par le désamour que lui porte le public parisien, ce dernier l'ayant pris en grippe avec des sifflets nourris. Par contre, le Barça reste sa famille et le public catalan le lui rend bien. Les supporters blaugranas ont ainsi scandé son nom à la 10e minute du dernier classico en coupe du Roi. Une façon d'approuver son retour prochain.

57% approuvent son retour, le sondage qui inquiète

Néanmoins, ces chants représentent-ils fidèlement les supporters catalans ? Pas sûr, au point que le quotidien sportif local Mundo Deportivo a intégré un sondage à son dernier article sur Messi. Le résultat est bien moins favorable à la Pulga dont le retour n'est plus approuvé aussi unanimement. En effet, sur les près de 7000 personnes interrogées, seules 57% disent oui à un retour de Messi au Barça. Elles sont plus de 42% à dire non.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

De quoi jeter le trouble alors que l'état-major du FC Barcelone travaille sans relâche à favoriser son retour, en se mettant en ordre sur le plan financier notamment. Il faut dire qu'en Catalogne, beaucoup de fans gardent en mémoire le départ précipité, presque en fuyant, de Lionel Messi à l'été 2021. Ne sachant gérer correctement sa masse salariale, le Barça avait du laisser partir son joueur star au PSG. Ce dernier était rapidement parti chez l'un des clubs ennemis du FC Barcelone en Europe, de quoi peut-être entacher son aura en Catalogne. L'avenir va rapidement donner son verdict et montrer si réellement les supporters catalans désirent leur génie argentin.