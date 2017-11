Liga : Zidane prend position dans la polémique sur l'arbitrage vidéo !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Toute l'Espagne du football ne parle que de cela ce lundi, le vrai but marqué par le FC Barcelone dimanche soir contre Valence, mais qui n'a pas été accordé car l'arbitre n'a pas vu que le ballon avait franchi la ligne, relance le débat sur l'arbitrage vidéo. Car aussi puissante que soit la Liga, le championnat d'Espagne est l'un des derniers à ne pas utiliser l'assistance de la goal line technology. Ce lundi, même si cela rend service au Real Madrid, Zinedine Zidane a reconnu que l'heure était probablement venue de corriger cela.

« Forcément on va se tourner vers ça et il y aura moins de polémiques, parce que c'est le but, quand même. Le seul but, c'est juste ça : moins de polémiques. Mais de l'autre côté... ça va nous enlever la spontanéité de ce qu'on aime, forcément. On n'a pas le choix », a confié l'entraîneur français du Real Madrid, conscient que ce genre d'erreur grossière n'était pas possible compte tenu des enjeux. La Liga va désormais devoir se mettre au boulot, Javier Tebas ne pourra pas faire cette économie.