Liga ‍: Valverde en sauveur, le Real ne lâche pas le Barça

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

32e journée de Liga :

Stade Santiago-Bernabéu.

Real Madrid - Athletic Bilbao : 1 à 0.

But : Valverde (90e+3) pour le Real.

Grâce à un but de Valverde dans le temps additionnel, le Real Madrid remporte une victoire importante dans la course au titre en Liga. Suite à son élimination de la Ligue des Champions cette semaine, le club de Carlo Ancelotti revient effectivement à quatre points du Barça, à six journées de la fin, alors que Bilbao est toujours quatrième.