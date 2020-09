Liga : Une pub pour Puma fait des blessés à Madrid

Pour promouvoir la collaboration de Puma avec la Liga, une campagne de publicité dans les rues de Madrid a fait le buzz. Un succès qui aurait pu virer au cauchemar.

Nouvelle saison, nouveau sponsor. Puma est devenu le nouveau fournisseur de ballons de la Liga, qui après 23 ans chez Nike, a décidé de tourner la page. Pour fêter cette nouvelle collaboration et le retour du championnat espagnol, la marque a décidé de réaliser une campagne de publicité assez originale. A Madrid, plusieurs bornes en béton à la forme ronde ont été habillées aux couleurs des nouveaux ballons. Le rendu est bluffant et la campagne a été victime de son succès, d’un point négatif… En effet, Marca souligne que plusieurs accidents ont eu lieu.

Looks like PUMA and La Liga have said ⚽ balls to it in Madrid 👍



It's such an obvious idea now I've seen it done. Fair play to whoever in marketing executed it.



(Spotted on my LinkedIn.) pic.twitter.com/iQFl8KJiyZ