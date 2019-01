Liga : Tebas utilise Messi pour tacler Cristiano Ronaldo, et ça pique !

Dans : Liga, Serie A, Foot Europeen.

Très connu en France depuis ses prises de positions anti-PSG, le président de la Liga Javier Tebas n’est pas non plus un grand fan de Cristiano Ronaldo. Et pour preuve, le dirigeant espagnol a confié dans les colonnes du journal AS que la star portugaise ne manquait absolument pas à son championnat, bien au contraire. Et afin de bien agacer l’attaquant de la Juventus Turin, le sulfureux Javier Tebas a utilisé Lionel Messi, qu’il considère comme le meilleur joueur de l’histoire du football.

« Le départ de Cristiano Ronaldo cet été ne nous a finalement pas tant affectés que ça à grande échelle. Il nous a fait vaciller dans un premier temps, mais toute cette négociation ne nous a pas tant marqués a posteriori. Il faut dire que Messi brille de mille feux depuis. Je le dis depuis la nuit des temps, il sera le meilleur joueur de l’histoire. Je n’imagine pas la Liga sans lui. Et je réitère mon souhait de créer un trophée en son nom. Avoir Messi avec nous est historique, ce serait une erreur impardonnable de ne pas savoir lui donner la hauteur qu’il mérite » a expliqué le président de la Liga espagnole. Cristiano Ronaldo appréciera cette déclaration à sa juste valeur depuis Turin. Et à n’en pas douter, il sera invité à y répondre par les journalistes dans les prochains jours…