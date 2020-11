Liga : Simeone sous le charme de Lemar

Dans : Liga.

Auteur d'une prestation XXL contre Valence, Thomas Lemar a reçu les éloges de son entraîneur, Diego Simeone.

Recruté en 2018 pour près de 70 millions d'euros en provenance de l'AS Monaco, Thomas Lemar est loin d'avoir convaincu du côté de Madrid. Très peu utilisé par Diego Simeone ces deux dernières saisons, un départ a même été envisagé lors du dernier mercato. Mais alors que le FC Porto serait intéressé par la venue de l'international français, la donne est en train de changer. Depuis quelques semaines, le style de jeu des Colchoneros est de plus en plus tourné vers l'offensive. Avec des joueurs techniques comme Marcos Llorente et João Félix, le "Bus de l'Atletico", c'est terminé ! Dans ce style moins défensif, les qualités de Thomas Lemar peuvent mieux s'exprimer, et le gaucher semble revenir au premier plan. Auteur d'un très gros match lors de la victoire des siens sur la pelouse du FC Valence, le joueur de 25 ans a reçu les éloges de son entraîneur en conférence de presse.

« Je suis très content de la prestation de Lemar. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas signé une prestation comme celle d'aujourd'hui. Lemar est un très bon joueur, croyez-moi ! Dans l'équipe, on n'a pas un seul joueur avec sa vitesse, sa conduite de balle, son style... J'espère que l'on pourra lui donner la confiance dont il a besoin, car c'est un joueur qui peut nous faire beaucoup de bien » a déclaré "El Cholo". Actuellement deuxième de Liga à égalité de points avec la Real Sociedad (mais avec un match en moins), l'Atletico semble armé pour disputer le titre jusqu'au bout. Dans cette quête d'une Liga qui les fuit depuis 2014, les Colchoneros auront besoin d'un Thomas Lemar en forme et en pleine confiance. Les propos de Diego Simeone aideront sans doute.