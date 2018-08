Liga : Paul Pogba au Barça, l'opération est lancée !

Dans : Liga, Mercato, Equipe de France.

Vendredi soir, le FC Barcelone a officialisé l'accord trouvé avec le Bayern Munich pour la venue d'Arturo Vidal et ce samedi matin le club catalan a autorisé Alex Vidal à quitter ses coéquipiers afin de négocier avec son futur club. Mais le mercato du Barça ne va pas s'arrêter là car le Mundo Deportivo en est persuadé, un prochain coup énorme se prépare en Catalogne. Et il s'agit tout simplement de la signature de Paul Pogba.

« Le club catalan voit dans le joueur français un joueur qui peut marquer l’histoire du Camp Nou et il sait qu’il y a désormais une cassure dans la relation entre Paul Pogba et son club actuel. Pogba n'a pas d’atomes crochus avec Jose Mourinho et le Barça le sait (...) Le 14 juillet, Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, était à la Ciutat Esportiva pour proposer son joueur. Il a une bonne relation avec plusieurs membres du club azulgrana, dont Eric Abidal et Ramon Planes. Raiola a déclaré que le rêve de Paul Pogba était de jouer pour le Barça et, plus particulièrement avec Leo Messi. Il a ajouté que l'opération était compliquée mais qu'il pourrait essayer de la réaliser compte tenu de son expérience dans le football de haut niveau. La vérité est que, aujourd'hui, l'opération est difficile, mais le club est prêt à faire beaucoup pour y arriver, et Paul Pogba aussi », explique le Mundo Deportivo, qui estime que le transfert ne pourra pas se faire à moins de 120ME, soit le prix payé par Manchester United pour faire venir Paul Pogba de la Juventus. Reste quand même que si Man Utd perd Paul Pogba, José Mourinho voudra probablement un renfort supplémentaire...et le mercato ferme dans cinq jours en Premier League.