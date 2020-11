Liga : Panique à Madrid, Zidane perd le contrôle du vestiaire !

Dans : Liga.

Après une nouvelle défaite à domicile face à Alaves samedi soir, Zinédine Zidane est de plus en plus critiqué en Espagne.

Loin d'être à l'abri en Ligue des Champions dans un groupe compliqué et seulement quatrième de Liga, le Real Madrid vit une saison en dents de scie. Pas aidé par les blessures, Zinédine Zidane doit composer avec les absences récurrentes d'Eden Hazard, encore sorti sur blessure samedi soir, et celles actuelles de Sergio Ramos, Karim Benzema ou Fede Valverde. Depuis le début de la saison, Zizou n'a que très rarement pu aligner son équipe type. Des circonstances atténuantes suffisantes pour échapper aux critiques ? Que nenni ! Dernièrement, c'est l'ancienne légende du Real Madrid, Predrag Mijatović qui a violemment taclé le coach. Mais plus que les choix tactiques, c'est la gestion du vestiaire qui est remise en cause en Espagne. Selon la Cadena Ser, le Français aurait tout simplement perdu le contrôle de ses joueurs. Antón Meana, journaliste pour la radio madrilène s'est exprimé sur le sujet.

« Zidane n'avait jamais connu un vestiaire aussi compliqué. En ce moment, beaucoup font la guerre seuls. Chacun s'occupe de sa prolongation, de ses blessures...Zidane se rend compte qu'il y a des joueurs qui tournent le visage lorsqu'il donne des consignes. Il note qu'il n'a pas de contrôle sur le vestiaire et c'est très difficile pour lui de l'accepter » a expliqué le journaliste. Si les titres parlent pour lui, Zinédine Zidane n'a jamais été décrit comme un entraîneur dont la tactique était le principal atout. Ce qui faisait sa force, c'était sa capacité à fédérer autour de lui et de gérer les égos d'un vestiaire aussi compliqué que celui du Real Madrid. S'il venait à perdre sa principale qualité, Zizou pourrait bien rapidement être en danger sur le banc du Real Madrid, dans un club où encore plus qu'ailleurs, l'erreur est interdite.