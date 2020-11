Esp : Zidane brutalement attaqué au Real madrid

Dans : Liga.

Battu par Alaves (1-2) à domicile, le Real Madrid vit une saison compliquée et même Zinedine Zidane n'échappe pas aux critiques.

Malgré deux succès de rang en Ligue des Champions face à l'Inter Milan, le Real Madrid a du mal depuis le début de la saison. Une nouvelle fois défaits en Liga, face à Alaves cette fois, les champions en titre ne pointent qu'à la quatrième place, à six longueurs du leader, la Real Sociedad. S'il est vrai que Zinedine Zidane n'est pas aidé par les nombreuses absences (Karim Benzema, Fede Valverde, Sergio Ramos notamment), il possède un effectif suffisamment riche pour pouvoir aligner une équipe compétitive. Predrag Mijatović, légende du club, n'a pas hésité à remettre en cause les choix tactiques de Zizou, notamment celui de faire jouer Lucas Vázquez au poste de latéral droit. Il a violemment taclé le coach du Real sur les ondes de la CadenaSer.

« En préparant la rencontre, ils ne se sont visiblement pas rendus compte que le point fort d’Alavés, c’était le côté gauche avec ses deux attaquants, et c’est là que le problème débute. Il (Zidane) doit arranger certaines choses et ça commence dès la préparation du match. Si tu as Lucas Vazquez qui a fait une bonne prestation face à l’Inter en étant ailier, tu ne peux pas le mettre latéral face à Alavés, surtout si Militao est disponible. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce gamin, qui n’est pas défenseur central, ni arrière latéral. Tu reviens avec Lucas Vazquez à ce poste, et Asensio devant, qui ne va pas l’aider » a déclaré celui qui a porté les couleurs madrilènes entre 1996 et 1999. Des propos relayés par la presse espagnole depuis samedi soir. Cette défaite face à Alaves a semble-t-il égratigné un peu plus le crédit de Zinedine Zidane, qui pourrait de nouveau être rapidement sous pression en cas de contreperformance en Ligue des Champions face au Chakhtar Donetsk mardi soir.