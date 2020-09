Liga : Messi rafle tous les votes, c'est lui le patron du Barça

Dans : Liga.

Désireux de quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi n’a pas insisté quand il s’est fait rembarrer par son président, qui lui a sorti le contrat valable encore une saison, ou bien la clause libératoire de 700 ME à payer.

Malgré cette situation peu glorieuse et cette volonté de changer d’air au plus profond de la crise, l’Argentin n’a pas vu sa cote de popularité baisser d’un iota. Ni chez les supporters, qui l’adulent toujours et le défendent contre Josep Maria Bartomeu. Ni dans le vestiaire, où il est toujours considéré comme le patron. Ainsi, avant le match de reprise contre Nastic en amical, le vestiaire du Barça s’est réuni pour élire son capitaine, comme l’a demandé Ronald Koeman. La réponse a été unanime, et Lionel Messi s’est vu confier le brassard pour cette saison, dévoile Sport. Un brassard qu’il porte depuis le début d’Andres Iniesta, et qui ne le quittera donc pas malgré son coup de chaud pour cet été.

Le sextuple Ballon d’Or sera secondé dans cette tache par les mêmes joueurs que la saison dernière, à savoir et dans l’ordre, Sergio Busquets, Gérard Piqué et Sergi Roberto. Une preuve tout de même que le grand bouleversement annoncé pour cet été n’aura pas vraiment lieu chez les cadres du club, qui ont toujours la mainmise sur le vestiaire. Autant dire que cela risque de chauffer si jamais Koeman décide d’appliquer une politique plus musclée à l’encontre de ses incontournables, accusés de ne plus vraiment être à leur meilleur niveau, et de ne pas forcément faire tous les efforts nécessaires pour y revenir.