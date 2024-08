Liga ‍: Mbappé muet, le Real Madrid bloqué

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Avec un Kylian Mbappé titulaire et resté tout le match sur le terrain, mais bien maladroit et transparent, le Real Madrid s’est contenté du match nul sur le terrain de Las Palmas. Moleiro avait ouvert le score rapidement pour les insulaires d’une belle frappe croisée, mais Vinicius a égalisé sur un pénalty après une main dans la surface. Ensuite, aucun but n’a été marqué et le Real Madrid continue de souffrir en déplacement en ce début de saison en Liga.