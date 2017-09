Liga : Les clauses secrètes du contrat d'Ousmane Dembélé révélées !

Dans : Liga, Foot Europeen, Mercato.

Même s'il est actuellement forfait pour plusieurs mois, après sa blessure et son opération, Ousmane Dembélé fait parler de lui ce samedi en Espagne et en Allemagne. En effet, le quotidien Bild a dévoilé, grâce aux documents de Football Leaks, les conditions cachées du transfert du joueur français du Borussia Dortmund vers le FC Barcelone. Une opération qui au total pourrait coûter jusqu'à 145ME au Barça.

En effet, aux 105ME du prix du transfert, s'ajouteront différents bonus que le quotidien allemand détaille. Ainsi, le club catalan devra verser 5ME de plus à Dortmund lorsque Dembélé aura joué 25 matches sous le maillot de Barcelone, puis 5ME de plus après 50 rencontres, puis 5ME pour 75 matches et enfin 5ME supplémentaires après 100 matches au Barça.

De plus, le FC Barcelone versera 5ME à la formation allemande en cas de victoire en Ligue des champions avec Ousmane Dembélé sur la pelouse, et cela deux fois maximum. Et il en va de même pour les qualifications pour cette même Ligue des champions.

A titre personnel, l'international français a raflé la mise, puisque son salaire est désormais de 12ME par an avec une prime à la signature de 3ME. Pour mémoire, Ousmane Dembélé gagnait 2,4ME par an à Dortmund...