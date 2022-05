Liga : Le Real et le Barça pas inspirés

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Lors du multiplex de la 37e journée de Liga, le FC Barcelone n’a pas trouvé la faille dans la défense de Getafe (0-0). Malgré ce nul, le Barça de Xavi est assuré de terminer à la deuxième place du championnat d’Espagne, derrière le champion le Real Madrid, aussi tenu en échec par Cadix (1-1) malgré un but de Mariano Diaz. Pour le reste, l’Atlético de Madrid a validé son billet pour la Ligue des Champions en freinant le FC Séville (1-1), qui reste en danger pour la quatrième place face au Betis, solide vainqueur de Grenade (2-0). Défait par la Real Sociedad (1-2), le Villarreal d'Unai Emery va devoir lutter pour rester en Europe avec un petit point d'avance sur Bilbao à une journée de la fin. Dans le bas du classement, Alaves (20e) et Levante (19e) sont d’ores et déjà relégués.