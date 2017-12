Liga : Le président du Real Madrid soutient Zidane malgré le 0-3

Dans : Liga, Foot Europeen.

L'année 2017 s'est terminée de la pire des manières pour le Real Madrid, balayé par l'ennemi éternel, à savoir le FC Barcelone, et qui plus est devant un stade Santiago-Bernabeu comble. Mais Florentino Perez a rapidement voulu tourner la page, oubliant cette défaite lourde de conséquence pour ne retenir que du positif d'une année qui aura vu le Real Madrid enchaîner les titres et notamment celui de champion d'Espagne, de champion d'Europe et de champion du monde.

De quoi justifier la positive attitude du patron du Real Madrid, lequel a soutenu fermement Zinedine Zidane au lendemain de cette déroute . « 2017 a été une année que les Madridistes n'oublieront jamais. En terme de titres, cela a été la meilleure de nos 115 années d'histoire. Pour tous nos supporters, 2017 a été une grande année de joie. Nous nous sentons fiers de notre équipe et de notre entraîneur, Zinédine Zidane. Ils font partie de cette légende et de ce mythe qu'est le Real Madrid », a expliqué Florentino Perez. Zizou peut dormir tranquille, son patron ne lui tient pas rigueur de ce gros bug qui a éloigné le Real Madrid du titre en Liga.