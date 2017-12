Liga : Le Barça tue les derniers espoirs du Real Madrid !

Dans : Liga, Foot Europeen.

En s'imposant 0-3 ce samedi à Bernabeu, le FC Barcelone a écarté définitivement le Real Madrid de la course au titre. Les Merengue sont désormais à 14 longueurs du club catalan.

Zinedine Zidane l'avait clairement dit avant ce Clasico, une défaite du Real Madrid et ça en serait fini des espoirs de son club de finir champion d'Espagne. C'est pour cela que les Madrilènes attaquaient ce choc face à Barcelone pied au plancher. Et durant toute la première période, le Barça allait clairement subir les assauts du Real, Cristiano Ronaldo se voyant logiquement refuser un but sur hors-jeu, tandis que Karim Benzema touchait du bois juste avant la pause (42e).

Mais à la reprise, c'est un tout autre Barcelone qui se présentait face à CR7 et ses coéquipiers. Et comme souvent face au Barça, il ne fallait pas se rater. Sur un contre à 100 à l'heure, Sergi Roberto servait idéalement Luis Suarez qui trompait Keylor Navas (0-1, 53e). Le coup était rude pour le Real Madrid, et le KO allait vite tomber. Sur une double action dans la surface, et deux échecs de Luis Suarez, Paulinho reprenait le ballon de la tête, poussant Daniel Carjaval à une parade...de la main dans un reflex un peu stupide. L'arbitre expulsait logiquement le joueur du Real Madrid et accordait un penalty que Lionel Messi transformait (0-2, 64e).

A partir de là, tout devenait compliqué pour les Madrilènes, même si ces derniers se procuraient trois belles occasion que Marc-André Ter Stegen repoussait (78e, 79e, 83e). Cependant, le FC Barcelone tenait sa proie et ne la lâchait pas, profitant en plus de la transparence totale de Cristiano Ronaldo dans ce dernier clasico de l'année 2017. Dans les ultimes secondes, le Barça enfonçait un peu plus son rival éternel, Aleix Vidal y allant de son but, sur une passe en retrait de Lionel Messi (0-3, 90e+3). Sauf remontada improbable, le Real Madrid a déjà perdu son titre.