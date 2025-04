Liga ‍: Le Barça se rapproche du titre

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Dans son duel à distance avec le Real Madrid, le FC Barcelone a remporté un précieux succès contre Majorque, ce mardi soir. Les Catalans se sont imposés 1-0 sur le seul but de Dani Olmo. Cette victoire leur permet de compter sept points d’avance sur la Casa Blanca, avec toutefois un match en plus de disputé. Néanmoins, le Barça n’a plus qu’à remporter quatre de ses cinq derniers matchs pour être assuré de remporter la Liga. Le Real Madrid jouera ce mercredi le derby dans la banlieue sud à Getafe.