Liga ‍: Le Barça perd malgré Yamal, Mbappé sauveur du Real

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

37e journée de Liga :

FC Barcelone - Villarreal : 2-3 / Buts : Yamal (38e), Lopez (45e+5) pour le Barça ; Perez (4e), Comesana (51e), Buchanan (80e) pour Villarreal.

FC Séville - Real Madrid : 0-2 / Buts : Mbappé (75e), Bellingham (87e) pour le Real. Expulsions : Badé (12e), Romero (46e) pour Séville.

Atlético de Madrid - Betis : 4-1 / Buts : Alvarez (10e, 75e), Le Normand (45e+3), Correa (90e+6) pour l’Atletico ; Fornals (67e) pour le Betis.

Lors de l’avant-dernière journée de Liga, le Barça, déjà champion depuis quelques jours, a perdu contre Villarreal (2-3), malgré un nouveau but magnifique de Lamine Yamal. Derrière le champion catalan, le Real Madrid (2e) a galéré à 11 contre 9, mais a finalement réussi à l’emporter (2-0) grâce notamment à un but de Kylian Mbappé en fin de match.

L’Atlético (3e) a aussi assuré contre le Betis (4-1), comme Bilbao (4e) à Valence (1-0) pour valider leurs tickets pour le Top 5 et la Ligue des Champions, aux côtés également de Villarreal (5e). Si le Betis (6e) est assuré de jouer l’Europa League, les deux autres places européennes se disputeront la semaine prochaine. Au fond du classement, Valladolid (20e) et Las Palmas (19e) sont d'ores et déjà relégués.