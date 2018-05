Liga : Cristiano Ronaldo, un détail affole l'Espagne !

Dans : Liga, Mercato, PSG.

Depuis ses propos de samedi soir après la finale de la Ligue des champions gagné par le Real Madrid, et malgré quelques précisions apportées depuis, Cristiano Ronaldo a mis en alerte rouge la presse espagnole, et quelques clubs européens. Et ce mercredi, alors que l'on attend toujours la déclaration promise par CR7, Marca a déniché un détail très troublant dans une campagne de communication des Merengue.

Car dans sa page de présentation de ce nouveau maillot, on voit chaque joueur du Real Madrid qui pose avec cette nouvelle tunique, y compris Gareth Bale, mais pas Cristiano Ronaldo. Si on voit effectivement un maillot floqué du nom de la star portugaise et son numéro, mais Cristiano Ronaldo n'a visiblement pas posé et le club n'a même pas pris la peine de faire un montage. De même, dans les différentes publicités sur le site du Real Madrid et d'Adidas, on ne trouve pas CR7, alors que Karim Benzema, Zinedine Zidane et les autres stars du club espagnol sont bien là. Forcément, compte tenu du climat ambiant autour de Cristiano Ronaldo, Marca voit peut-être un signe dans cette absence, le média espagnol espérant surtout que tout cela ne soit qu'un détail.