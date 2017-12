Liga : Cristiano Ronaldo sous une pluie d'or pour rester à Madrid ?

Dans : Liga, PSG.

Une fois encore, on reparle d’un possible départ de Cristiano Ronaldo. Le Portugais ne serait pas satisfait de son contrat au Real Madrid.

Il faut dire que le Merengue vient de remporter son cinquième Ballon d’Or. Alors en tant que meilleur joueur au monde, « CR7 » estime qu’il devrait toucher le plus gros salaire de la planète football. Logique, non ? Sauf que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en ont décidé autrement en offrant à Neymar et à Lionel Messi un salaire annuel d’environ 40 M€, soit près du double par rapport aux revenus de Cristiano Ronaldo !

Autant dire que l’attaquant de 32 ans n’a pas tardé à toquer à la porte de Florentino Pérez en apprenant la nouvelle. Sans s’attendre à ce que son président lui refuse la revalorisation salariale réclamée. De quoi vexer la star madrilène. Mais à en croire la Cadena COPE, le Real a trouvé le moyen de calmer son buteur. Pérez se serait entretenu avec Cristiano Ronaldo et lui aurait promis de discuter d’un nouveau salaire, proche de celui de Neymar et Messi, à la fin de la saison. En attendant, l’ancien joueur de Manchester United a intérêt à ne pas décevoir son supérieur sur le terrain...