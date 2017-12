Liga : « Cristiano Ronaldo ne me fait pas bander », un consultant craque

Dans : Liga, Foot Mondial.

Après avoir remporté son cinquième Ballon d'Or jeudi à Paris, Cristiano Ronaldo a décidé de s'autoproclamer meilleur joueur de l'histoire du football, rien que cela. Des propos qui ont fait le bonheur des fans de CR7, mais qui ont également fait bondir ceux qui estiment que Cristiano Ronaldo est loin de pouvoir prétendre être le numéro 1 légendaire du foot.

Consultant de la chaîne L'Equipe, Stéphane Pauwels n'est pas du genre à faire des déclarations pondérées. Alors, quand la phrase de la star portugaise lui est rapportée, il va droit au but. « J’ai un grand respect pour le travail de Cristiano Ronaldo, et s’il en est là c’est parce que c’est un tueur en matière de travail et d’abnégation. On le chambre quand il travaille sur ses abdos, mais c’est un exemple pour les jeunes et il n’y a pas photo. Et ce Ballon d’Or est mérité quand on voit la saison qu’il a faite. Mais bon, c’est lui qui dit qu’il est le meilleur joueur de l’histoire, et on a tous un regard attendri pour des joueurs qui nous ont fait vibrer. Et moi Ronaldo ne m’a jamais fait vibrer, c’est un super joueur, mais il ne me fait jamais bander. C’est une machine, moi Zizou c’était un artiste, Pelé, Maradona sont des artistes, mais quand je regarder les matches du Real Madrid lui ne me fait pas rêver », a lancé un Stéphane Pauwels, visiblement pas convaincu par la déclaration de Cristiano Ronaldo.