Liga : Cristiano Ronaldo fou de rage et il accuse !

Dans : Liga, Foot Europeen.

La déroute du Real Madrid samedi après-midi face au FC Barcelone semble avoir mis dans une colère folle Cristiano Ronaldo. CR7, qui a traversé comme une ombre ce clasico, a mal vécu les événements intervenus contre l'ennemi éternel des Merengue et selon Don Balon la star portugaise n'a pas traîné pour le faire savoir en interne. Le média espagnol affirme que Cristiano Ronaldo était furibard à la fois de voir le Barça prendre le large en Liga, mais surtout de constater que Lionel Messi a brillé sous le regard des téléspectateurs du monde entier.

Cristiano Ronaldo n'a pas piqué une colère contre ses coéquipiers, mais c'est tout simplement son président qu'il vise. CR7 estime que le président du Real Madrid a tout faux dans sa politique sportive et qu'avec son équipe de la saison passée, le club aurait fait beaucoup mieux qu'actuellement. Et les départs d'Alvaro Morata, James Rodriguez et Pepe sont, selon le Ballon d'Or, des erreurs grossières que le Real Madrid paie au prix fort. Cristiano Ronaldo attend désormais avec impatience les prochains événements du mercato pour voir si le club madrilène corrige le tir...ou pas.