Liga ‍: Bilbao dénonce publiquement le Barça

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Impliqués dans le dossier Nico Williams, qui pourrait être transféré de Bilbao à Barcelone durant ce mercato estival, l’Athletic Club et le Barça continuent de s’envoyer de grosses piques.

Le potentiel transfert de Nico Williams est pour l’instant l’un des principaux feuilletons du mercato estival. Alors que le Barça s’intéresse à l’international espagnol depuis qu’il a brillé aux côtés de Lamine Yamal avec la sélection espagnole lors de l’Euro 2024, le club catalan rêve de recruter l’attaquant de Bilbao durant ce marché des transferts. Un intérêt publiquement confirmé par Deco, le directeur sportif du Barça, qui a avoué son attrait pour le recrutement de l’attaquant encore sous contrat avec Bilbao jusqu’en 2027. Quelques temps avant, le président Joan Laporta avait admis que le Barça « travaillait pour respecter la règle du 1:1 », afin de pouvoir proposer une offre digne de ce nom au club basque.

« Veiller au respect des règles de la compétition »

ℹ️ Reunión con @LaLiga



El Athletic Club agradece la disposición y claridad del organismo que defiende los intereses de todos los clubes.



En el marco del fair play financiero, se trató, entre otros asuntos, la capacidad de incorporación de jugadores por parte del FC Barcelona. — Athletic Club (@AthleticClub) June 26, 2025

Des déclarations pas vraiment au goût des dirigeants de l’Athletic Club, qui ont demandé à rencontrer la direction de La Liga pour en savoir plus sur la situation financière du Barça. Lors d’une réunion tenue mercredi à Madrid entre Javier Tebas et Jon Uriarte, un haut dirigeant du club basque, Bilbao a demandé si le Barça avait réellement la capacité de recruter Williams dès cet été. À la suite de ce rendez-vous, le club basque a publié un communiqué dans lequel Bilbao a ouvertement répondu à Laporte. « L'Athletic se mêle de ses affaires : rencontre avec la Liga. Laporta a admis que Barcelone ‘travaille pour être dans la règle 1:1’ et, par conséquent, n'est pas dans les paramètres de cette règle pour l'enregistrement des joueurs. S'occuper de ses affaires signifie veiller au respect des règles de la compétition », peut-on lire dans le communiqué de Bilbao.

Déterminé à « défendre au maximum ses intérêts » dans le cadre de ce dossier Williams, l'Athletic Club va désormais « veiller à ce que les règles régissant la compétition soient respectées de manière égale par tous les clubs ». Autant dire que si le Barça ne remplit pas les conditions requises pour enregistrer de nouvelles recrues, Bilbao ne lâchera pas sa star, encore moins pour renforcer un concurrent direct.