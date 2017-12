Liga : Benzema conspué à Madrid, Zidane le soutient !

Dans : Liga, Foot Europeen.

A l'image du Real Madrid, Karim Benzema a passé un sale samedi sur la pelouse de Santiago-Bernabeu, l'attaquant français n'évitant pas la déroute madrilène face au Barça et se faisant copieusement siffler au moment de céder sa place en seconde période. Face à cette attitude très sévère des supporters du Real Madrid à l'encontre de Karim Benzema, Zinedine Zidane a tenu à soutenir ce dernier, estimant que l'ancien lyonnais allait avoir la force de se remettre de tout cela.

« Je vais toujours défendre mes joueurs, c'est un moment qui est compliqué pour Karim. C'est souvent lui qui sort, qui est sifflé... Mais ça c'est le lot de tous les joueurs, quand il y a des moments un peu difficiles. Il va falloir être fort, lui va l'être, moi je vais l'être avec lui et puis tous les autres, tous les joueurs. Je n'ai pas pour habitude de baisser les bras, je pense que lui aussi. Et tous les autres aussi. C'est un moment compliqué, critique pour nous aujourd'hui, ça c'est sûr, parce qu'on est très déçu, très affecté. Mais on va revenir plus fort », a promis l'entraîneur français du Real Madrid. Reste que Karim Benzema est depuis plusieurs matches dans le collimateur de certains supporters des Merengue et que forcément cela doit finir par lui peser. Jusqu'à quand ?