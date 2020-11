Liga : Antoine Griezmann au coeur d'une offre de dingue

Dans : Liga.

Toujours dans une situation délicate à Barcelone, Antoine Griezmann aurait pu retourner à l'Altetico Madrid l'été dernier. Mais l'offre a été balayée.

Recruté pour 120 millions d'euros par le Barça en 2019, l'international français a vécu une première saison cauchemardesque en Catalogne. Si sa situation s'est légèrement améliorée sur le terrain depuis l'arrivée sur le banc de Ronald Koeman, l'attaquant est toujours remis en cause pour les propos de son entourage sur le club. Une situation qui agace visiblement les dirigeants qui pourraient recadrer rapidement leur joueur. Alors que le départ de Luis Suárez pour l'Atletico Madrid permet à Antoine Griezmann d'évoluer plus souvent au poste de numéro 9, la Cadena Ser révèle que le Français aurait bel et bien pu retourner du côté de Madrid lors du dernier mercato estival.

Selon la presse espagnole, les dirigeants de l'Atletico auraient manifesté leur intérêt pour leur ex-star dès le début de l'été dernier. Si les rumeurs de l'époque évoquaient une proposition d'échange avec João Félix, c'est une toute autre offre que rapporte la Cadena Ser. Afin de récupérer Antoine Griezmann, les Colchoneros auraient proposé pas moins de trois joueurs : Mario Hermoso, Alvaro Morata et Thomas Lemar. L'ancien joueur de l'AS Monaco n'a jamais réussi à s'imposer en Liga malgré un transfert de près de 70 millions d'euros en juin 2018. Une offre énorme qui a été balayée par le Barça, déclarant le champion du monde comme intransférable après seulement un an au club. Une chose est sûre, le statut d'Antoine Griezmann pourrait bien être revu à l'ordre du jour du côté de Barcelone si l'attaquant réalise une saison du même acabit que lors de sa première année.