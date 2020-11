Esp : Le Barça en a marre, Griezmann va se faire convoquer

Dans : Liga.

A force de laisser son entourage critiquer le FC Barcelone et Lionel Messi, Antoine Griezmann s’attire des problèmes. Après l’épisode des supporters à la sortie de l’entraînement, la direction envisage de le convoquer pour un recadrage.

Ça commence à faire beaucoup pour le FC Barcelone. Alors que le club catalan traverse une période compliquée, aussi bien sur qu’en dehors du terrain, l’entourage d’Antoine Griezmann vient en rajouter une couche. On a notamment entendu son ancien conseiller Eric Olhats puis son oncle Emmanuel Lopes critiquer son transfert, les méthodes du Barça et le comportement de Lionel Messi. En résumé, les Blaugrana et leur capitaine ne feraient rien pour intégrer le Français et seraient responsables de ses mauvaises performances.

Des accusations qui commencent sérieusement à agacer. Après Messi, qui a exprimé sa lassitude, des supporters sont venus secouer Griezmann à la sortie de l’entraînement pour lui demander d’arrêter de cibler l’Argentin. Et ce ne sera sans doute pas la fin des problèmes pour l’international tricolore qui se retrouve dans le viseur de ses supérieurs. « Quand ce n'est pas l'oncle, c'est l'ancien agent ou quelqu'un d'encore plus éloigné », regrette-on au sein de la direction, laquelle envisage de convoquer le joueur pour un recadrage.

Le silence de Griezmann

Selon les informations de Sport, le Barça s’inquiète à cause du manque de contrôle de l’attaquant sur ses proches qu’il ne parvient pas à faire taire pendant les trêves internationales. Et pour ne rien arranger, les dirigeants ne comprennent pas pourquoi l’ancien Madrilène ne dément pas dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Cette situation nuit selon eux à l’équipe de Ronald Koeman, d’où leur projet de s’entretenir avec Griezmann pour réclamer plus de fermeté avec ses proches qui ne lui rendent vraiment pas service…