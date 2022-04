Les supporters du Barça humiliés contre Francfort, c'est la grève

Dans : Liga.

Par Nicolas Issner

Jeudi dernier, le Barça a été victime d'une leçon en tribunes face à 30.000 fans de Francfort. Pour cette raison, de nombreux socios catalans feront la grève au Camp Nou ce lundi pour la réception de Cadix.

La douleur ne s'est toujours pas estompée dans les têtes catalanes, quatre jours après l'humiliation reçue en tribunes au Camp Nou. Pourtant favoris, les Blaugranas ont été sortis chez eux alors que les supporters de l'Eintracht Francfort ont assiégé un tiers du mythique stade du Barça. 30 000 supporters allemands se sont répartis un peu partout dans l'écrin sportif de 99 000 places, ce qui a provoqué de nombreuses scènes inédites comme les sifflets assourdissants lancés à l'encontre des Blaugranas. Pour cette raison, le groupe de supporters La Grada de Animacion a annoncé se mettre en grève ce lundi alors que le FC Barcelone reçoit Cadix en clôture de la 32e journée de la Liga. « Jeudi dernier, nous avons vécu une journée qui restera à jamais marquée comme la plus grande infamie qui soit arrivée chez nous, nous transformant en invités à la fête de quelqu'un d'autre » ont lancé les socios culés à la suite d'un communiqué. Une très grande partie du virage Nord du Camp Nou, el Gol Nord, devrait donc être vide pour cette rencontre.

Xavi et Laporta scandalisés

La rencontre entre le Barça et Cadix se déroulera sans animation de la part des supporters catalans.



Ils ont annoncé un boycott après le fiasco de Francfort. 😡



(@sport) pic.twitter.com/PwP3E4XwIz — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) April 17, 2022

Après cette contre-performance, tout d'abord sportive, les hautes instances barcelonaises se sont dites outrées de cet épisode maladroit. Xavi a donné le premier coup peu de temps après la rencontre tout en visant son président, Joan Laporta. « J'ai eu un mauvais pressentiment dès le premier instant. Leurs supporters nous ont tout balancé sur le bus, nous ne nous sentions pas à l'aise, nous avons provoqué un penalty dans les premières minutes. C'était une nuit fatidique dans tous les sens du terme, sportif et institutionnel. La nuit a mal commencé et s'est mal terminée » a lancé le tacticien catalan arrivé en novembre 2021 sur le banc des Blaugranas. Pour le Président du FC Barcelone, cette erreur appartient désormais au passé et ne verra plus le jour, « cela ne se reproduira plus jamais. Nous avons des informations sur ce qu’il s’est passé. C’est scandaleux et honteux. Nous prendrons des mesures et nous les expliquerons » a révélé l'intéressé. Face à Cadix, le Barça tentera donc de devenir le seul et unique dauphin du Real dans un Camp Nou qui s'annonce creux. Pour oublier la double claque reçue ce jeudi en Coupe d'Europe.