Les hommes mentent, pas les chiffres, Benzema le prouve

Par Adrien Barbet

Vainqueur de la Coupe d'Espagne avec le Real Madrid, Karim Benzema a remporté un nouveau trophée sous les couleurs du club de la Maison Blanche et s'inscrit encore un peu plus dans la légende de l'équipe madrilène.

S'il n'a pas été le sauveur contre Osasuna, laissant briller son coéquipier Rodrygo en finale, auteur d'un doublé, Karim Benzema a remporté un nouveau titre. Le 25e de sa carrière avec le Real Madrid. Ainsi, le Français revient à égalité de Marcelo comme joueur le plus titré de l'histoire des Merengues. Une distinction honorifique mais qui traduit bien la longévité de KB9 dans l'un des clubs les plus exigeants. Déjà deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid derrière Cristiano Ronaldo, Karim Benzema s'impose de plus en plus comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, que ce soit dans le football français, au Real Madrid ou même dans le sport en général.

Benzema en route pour un 26e titre avec le Real Madrid

S'il a égalé son ancien coéquipier Marcelo, l'ancien attaquant de l'OL ne compte pas en rester là et espère bien définitivement dépasser le Brésilien. Karim Benzema sait qu'il ne peut pas remporter la Liga cette saison mais un dernier titre est encore possible. La Ligue des Champions. Pour cela, comme la saison passée, le Real Madrid devrait disposer de Manchester City en demi-finale de la C1. Un match qui s'annonce encore plus indécis que l'année dernière puisque les Citizens ont désormais Erling Haaland dans leur rang. Benzema en tant que grand compétiteur sera au rendez-vous et va probablement tout faire pour soulever la Ligue des Champions le 10 juin prochain au Stade Olympique Atatürk d'Istanbul. Synonyme de 26e titre avec le Real Madrid et de record ultime. Celui qui la longévité et qui confirme bien sa légende au sein du club madrilène.