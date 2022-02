Le Real sans Benzema face au PSG, panique générale

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

L’optimisme reste de rigueur dans ce dossier, mais la presse espagnole commence à se demander ce à quoi va ressembler le Real Madrid si jamais Karim Benzema n’est pas remis à temps de son problème à la cuisse pour affronter le Paris SG.

Touché à la cuisse gauche dimanche 23 janvier dernier, l’attaquant français était attendu pour être quand même présent au match suivant, en Coupe du Roi face à Bilbao. La Maison Blanche a préféré être prudente et a laisse l’international tricolore au repos. Mais depuis, malgré des messages rassurants sur les réseaux sociaux et des déclarations positives de Carlo Ancelotti, KB9 n’a pas repris le chemin des terrains, et il ne reste qu’un match avant la confrontation contre le PSG. Karim Benzema n’a pas encore manqué tant de semaines de compétition, ce qui fait qu’il pourrait se contenter d’une réapparition au bon moment, mais ce vendredi, Marca jette un gros coup de froid en vue de ce choc.

Le plan B du Real n'est pas rassurant

Pour le quotidien madrilène, si la tendance reste à voir Karim Benzema être aligné sur le terrain face au PSG, Carlo Ancelotti est désormais obligé de se concentrer sur une solution de repli en cas de besoin. Et le « Mister » italien a ainsi travaillé sur deux solutions au cas où l’ancien lyonnais ne serait pas titulaire au Parc des Princes. La première est de mettre Isco en faux « 9 », comme récemment contre Grenade, ce qui permet de favoriser les décrochages et les combinaisons. La seconde est de titulariser Luka Jovic, le seul véritable avant-centre compétitif de l’effectif, histoire d’avoir un point d’appui et un finisseur devant. Deux idées qui ne rassurent en tout cas pas les socios, qui ont commenté cette nouvelle avec inquiétude. « Le plan B n’est pas terrible, j’espère que Carlo Ancelotti a un plan C », « et Hazard, Rodrygo, ils servent à rien », « Ancelotti n’a de plan, il met toujours les mêmes joueurs, il faut espérer Benzema », ont notamment fait savoir les suiveurs de l’autre côté des Pyrénées, pour qui la seule possibilité que le Français soit absent suffise à drôlement mettre en danger le Real Madrid.