Le Real Madrid risque un tapis vert après Osasuna

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Victorieux sur la pelouse du Santiago Bernabéu face à Osasuna grâce à un sur pénalty de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait encore perdre le match sur tapis vert en cas de recours.

Xabi Alonso a réussi sa première sur le banc du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Après une courte préparation de deux semaines, les Merengue ont réussi à s'imposer sur le plus petit des scores (1-0) face à Osasuna. Une victoire acquise grâce à un pénalty obtenu et inscrit par Kylian Mbappé. Pour le reste, la partie n'a pas été très spectaculaire mais les joueurs ont le mérite d'avoir remporté de précieux points dans la course au titre qui s'annonce palpitante. Néanmoins, la victoire peut encore échapper aux Madrilènes à cause de… Franco Mastantuono.

Mastantuono n'aurait pas dû jouer

Esp : Mbappé guide le Real vers un premier succès https://t.co/Gvfq7P30eb — Foot01.com (@Foot01_com) August 19, 2025

Présenté à la presse le 14 août dernier, le jour de ses 18 ans, Franco Mastantuono a en fait été inscrit sur la liste de l'équipe réserve du Real Madrid pour la saison 2025-2026. Si cette inscription est totalement autorisée, elle permet toutefois aux dirigeants madrilènes de contourner la limite de 25 joueurs autorisés par effectif professionnel en Espagne. Son entrée en jeu face à Osasuna, sans avoir disputé le moindre match sous les couleurs du Castilla, pose donc problème. Un problème qui peut même aller jusqu'à une défaite sur tapis vert.

Toutefois, il faudrait d'abord qu'Osasuna dépose un recours, car seul l'adversaire des Merengue ce mardi a le pouvoir de faire appel dans les 24h qui suivent la fin du match, indique Miguel Galan, le président du centre de formation des entraîneurs espagnols et spécialiste du droit. Selon lui, Franco Mastantuono ne peut pas être considéré comme un joueur de la réserve dans la mesure où son seul match au Real Madrid est avec l'équipe première. Cette situation devrait d'ailleurs arriver une nouvelle fois face au Real Oviedo, prochain adversaire des Merengue. Pas d'inquiétude à avoir toutefois pour les supporters madrilènes quant à une défaite sur tapis vert : le président d'Osasuna lui-même a insisté sur le fait qu'il ne déposerait aucun recours. « Nous ne signalerons pas l’utilisation de Mastantuono. Nous le faisons tous. Nous n’en avons pas l’intention », a-t-il conclu à ce propos. Sujet clos, donc.