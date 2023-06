Le Real Madrid officialise le départ de Marco Asensio

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le Real Madrid a officialisé le départ de Marco Asensio, qui était arrivé en fin de contrat. Le nom de l'attaquant international espagnol de 27 ans est évoqué du côté du Paris Saint-Germain.

« Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à Marco Asensio, un joueur qui a défendu notre blason et notre maillot pendant sept saisons. Il est arrivé au Real Madrid alors qu'il n'avait que 20 ans et a réussi à entrer dans l'histoire de notre club au sein d'une équipe dans l'une de nos périodes les plus réussies. Marco Asensio a remporté 17 titres au Real Madrid : 3 coupes d'Europe, 4 éditions de la Coupe du Monde des Clubs, 3 Sde la Supercoupe d'Europe, 3 Liga, 1 Coupe du Roi et 3 fois la Supercoupe d’Espagne. Nous n'oublierons jamais sa carrière et son comportement exemplaire pendant tout ce temps. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et il lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape », indique le club dans un communiqué.