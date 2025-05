Le Real Madrid officialise le départ de Carlo Ancelotti

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Il n'y avait plus aucun doute sur son départ du Real Madrid, puisque la fédération du Brésil l'avait déjà annoncé comme étant le futur sélectionneur national, mais ce vendredi le club espagnol a confirmé le départ de Carlo Ancelotti.

« Le Real Madrid C. F. et Carlo Ancelotti ont trouvé un accord pour mettre fin à son contrat d'entraîneur du Real Madrid. Notre club tient à exprimer toute sa gratitude et son affection à celui qui est l'une des grandes légendes du Real Madrid et du football mondial. Carlo Ancelotti a dirigé notre équipe pendant l'une des périodes les plus riches de succès de nos 123 ans d'existence et est devenu l'entraîneur le plus titré de notre histoire : 3 Coupes d'Europe, 3 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 2 Ligues, 2 Coupes du Roi et 2 Supercoupes d'Espagne. Au total, 15 titres ont été remportés au cours des six saisons qu'il a passées au sein de notre club. Pour le président du Real Madrid, Florentino Pérez, "Carlo Ancelotti fait désormais partie intégrante de la grande famille madridista. Nous sommes fiers d'avoir pu compter sur un entraîneur qui nous a aidés à remporter tant de succès et qui a également incarné les valeurs de notre club de manière exemplaire". Samedi, le Santiago Bernabéu lui rendra hommage lors du dernier match de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Le Real Madrid lui souhaite bonne chance, ainsi qu'à toute sa famille, dans cette nouvelle étape de sa vie », indique le Real Madrid dans un communiqué.