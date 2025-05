Le Real Madrid officialise la signature de Huijsen

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le Real Madrid a officialisé ce samedi la signature de Dean Huijsen, le défenseur international espagnol qui évoluait à Bournemouth en Premier League.

« Dean Huijsen est un nouveau joueur du Real Madrid. Notre équipe renforce sa défense avec un jeune talent qui, à 20 ans, est déjà international espagnol et a joué en Serie A italienne et en Premier League. Recruté par Bournemouth, le défenseur central est l'un des nominés pour le titre de meilleur jeune joueur de Premier League pour la saison 2024-25. Huijsen a fait ses débuts avec l'équipe nationale espagnole en mars dernier. Il a été formé à Malaga avant de signer à la Juventus, où il a fait ses débuts en équipe première lors d'un match contre Milan. Plus tard, il a passé une demi-saison en prêt à la Roma avant de finalement rejoindre Bournemouth », indique le Real Madrid dans un communiqué.