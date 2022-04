Le Real Madrid montre au PSG comment fêter un titre !

Dans : Liga.

Par Alexandre Chochois

Un point ce week-end et le Real Madrid sera champion d'Espagne. 250 000 personnes sont attendues à la célèbre fontaine de Cibeles. Ça en rendrait presque jaloux le Paris Saint-Germain !

Auteur d'une saison remarquable, jamais véritablement inquiété, le Real Madrid est sur le point de remporter la Liga espagnole pour la... 35ème fois de son histoire. Pour valider le titre dès ce week-end, les hommes de Carlo Ancelotti auront besoin d'un petit point à domicile face à Barcelone. Pas le rival du Barça, mais l'Espanyol, pas encore mathématiquement maintenu. Pas sûr néanmoins que Karim Benzema et ses coéquipiers ne manquent une occasion en or massif de faire la fête à Madrid, avec leurs supporters. Un titre à la maison qui aura une saveur particulière.

250 000 fidèles à la fontaine de Cybèle ?

🎉💜 El plan Cibeles del Madrid: alirón, fiesta... y remontada 🏆 https://t.co/PYqRKhuAko — MARCA (@marca) April 28, 2022

Le week-end dernier, c'est dans l'anonymat ou presque que le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue 1 pour la dixième fois de son histoire, les tensions avec certains groupes de supporters étant plus que palpables. Le bourreau des Parisiens en Ligue des champions, lui, devrait marquer le coup, comme il se doit. Selon Marca, les forces de l'ordre s'attendent à accueillir au moins 250 000 personnes au niveau de l'un des célèbres monuments de la capitale espagnole, la fontaine de Cybèle.

Néanmoins, la liesse devrait être de courte durée. En effet, dans quelques jours seulement, le Real Madrid va disputer une demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City. Après une défaite à l'aller en Angleterre au terme de l'un des plus beaux matches de l'année, les Madrilènes devront être héroïques, une fois de plus, pour inverser la tendance et jouer une finale au stade de France. Un titre en grande pompe et une finale de C1 à Saint-Denis, c'était le rêve le plus fou du PSG. Hélas, il n'en sera rien.