Le Real Madrid met dehors un gros salaire

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Le Real Madrid se déplace ce dimanche du côté d’Oviedo pour le compte de la deuxième journée de Liga. En parallèle, le club de la capitale espagnole doit trancher l’avenir de David Alaba. En fin de contrat cet été, l’Autrichien pourrait quitter l’Espagne rapidement. Son salaire élevé représente un problème à Madrid.

Le Real Madrid est déjà sous la pression du FC Barcelone ce dimanche soir après la victoire catalane à Levante. En championnat le club de la capitale espagnole ne voudra pas lâcher du terrain face au promu Oviedo. En coulisses, la maison blanche doit encore trancher le cas de certains joueurs sur cette fin de mercato. Un nom revient sur la table ces derniers temps, celui de David Alaba. Longtemps blessé après une rupture des ligaments croisés, l’Autrichien est resté sur le banc la semaine passée lors de la première journée face à Osasuna. Le Real Madrid envisage de vendre l’Autrichien cet été.

David Alaba, un poids financier trop important

[🚨] NEW: Maccabi Tel Aviv have CONTACTED Real Madrid regarding a loan move for David Alaba.



[@MarioCortegana] pic.twitter.com/Nj8FAVdaFH — Madrid Xta (@przluvsjaydes) August 23, 2025

Selon le média espagnol Fichajes, le Real Madrid a tranché dans le vif concernant l’ancien cadre du Bayern Munich. Ce dernier n’entre plus dans les plans de Xabi Alonso. En fin de contrat l’été prochain, le Real Madrid espère vendre Alaba cet été afin d’en tirer une petite marge financière. Mais surtout le club de la capitale espagnole souhaite économiser le salaire du joueur évalué à 19,47 millions d’euros brut par an. Blessé au genou la saison dernière, l’Autrichien n’a disputé que 14 matchs toutes compétitions confondues. Une blessure qui l’a fait reculer dans la hiérarchie. À 33 ans, le natif de Vienne va devoir quitter le Real pour espérer retrouver du temps de jeu. Considéré comme un cadre dans le vestiaire merengue, les débats sur sa vente suscitent de l’intérêt. Mais selon Fichajes, le Real estime que la décision est la plus judicieuse d’un point de vue économique.