Le Real Madrid fixe l'avenir de Ferland Mendy

Dans le flou concernant son avenir du côté du Real Madrid, Ferland Mendy s’entraine pour se préparer à un nouvel exercice. Mais le club de la capitale espagnole ne compte pas vraiment sur l’ancien lyonnais. Son avenir sera tranché au retour de vacances de Xabi Alonso.

Avec la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid décale sa reprise. Le club de la capitale espagnole a terminé sa saison plus tard que le reste des clubs de Liga tout comme l’Atletico Madrid. En attendant, Ferland Mendy a repris sa réathlétisation en vue de la saison prochaine. Seul joueur du côté de Valdebebas, le Français n’était pas présent aux États-Unis pour le mondial des clubs, car blessé. Des pépins physiques à répétition qui l’empêchent de s’imposer au Real Madrid. Ce mercredi Marca a fait le point sur la situation de l’international français (dix sélections) au sein de la capitale espagnole.

🚨 Ferland Mendy has a plan.



He is working not only to return to team training at the earliest, but also to stay at Real Madrid despite the rumors about a possible departure after the arrival of Alvaro Carreras this summer. @marca pic.twitter.com/z2rPfpUI14