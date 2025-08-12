Le Real Madrid fait changer le règlement en Liga

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

La saison dernière, le Real Madrid s'est emporté à plusieurs reprises contre les arbitres espagnols en leur faisant pression via leur chaîne TV. Pour éviter cela, la Liga a pris une décision forte.

Le Real Madrid et l'arbitrage espagnol, encore un nouvel épisode de ce feuilleton palpitant. La saison dernière, plusieurs incidents avaient eu lieu entre le club de Florentino Pérez et le corps arbitral de la Liga. A l'origine, la chaîne Real Madrid TV qui critiquait régulièrement les désignations des arbitres en amont des matchs des Merengues. Ce fut notamment le cas en marge du Clasico face au FC Barcelone le 11 mai dernier, avant lequel la chaîne madrilène avait publié une longue vidéo à charge contre Alejandro José Hernandez Hernandez, l'arbitre choisi par la Liga. Divers incidents qui ont forcé la ligue espagnole à prendre une décision drastique, anti-Real Madrid.

L'arbitrage espagnol sauvé par la Liga ?

Dans un communiqué paru ce mardi 12 août, la Liga a informé les clubs que la liste des arbitres prévus à chaque journée de première et de deuxième division espagnole ne serait dévoilée qu'à 24h du coup d'envoi de la rencontre. Une mesure forte qui est vouée à éviter la publication de vidéos comme celles de Real Madrid TV la saison dernière. « Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures de réorganisation de l’arbitrage adoptées pour cette saison par tous les acteurs du football espagnol », lit-on dans les lignes du communiqué.

Une décision qui vise, sans le citer, le Real Madrid et ses méthodes douteuses. Habitués à charger l'arbitrage avant les matchs, les journalistes de la chaîne du club de Florentino Pérez auront certainement moins de temps pour préparer des vidéos problématiques. Reste à savoir si les Merengues continueront de faire pression malgré les décisions prises.