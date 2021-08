Le Real Madrid en Premier League, la rumeur dingue !

Dans : Liga.

Le championnat d'Espagne a repris vendredi soir dans un climat explosif, le FC Barcelone et le Real Madrid étant désormais en procès contre la Liga. Et la presse espagnole affirme que les Merengue seraient prêts à jouer...la Premier League dans les années qui viennent.

Le football mondial a déjà vécu des choses folles, mais si l’on en croit les révélations du Mundo Deportivo on s’apprête probablement à franchir une étape supplémentaire en matière de dinguerie. En effet, alors même que le Championnat d’Espagne débute, le média sportif barcelonais affirme que le Real Madrid est désormais prêt à faire une guerre totale à Javier Tebas et à la Liga. Après l’épisode de la Super League, qui l’avait déjà chauffé, Florentino Perez est cette fois décidé à faire tomber le patron de la Liga, et s’il n’y parvient pas, alors le patron du Real Madrid est prêt à claquer la porte et à ne plus faire jouer son club dans le championnat espagnol. C’est évidemment le deal validé par la quasi-totalité des clubs de Liga afin de faire entrer le fonds d’investissement CVC qui a fait exploser la cocotte-minute.

Fernando Polo et Toribio Blanco, deux journalistes vedettes du Mundo Deportivo, affirment que le Real Madrid « étudie la possibilité de quitter la Liga » et s’engager dans un autre championnat européen. Les juristes des Merengue travailleraient sur cette éventualité totalement surréaliste. Et si Florentino Perez a pensé à la Serie A ou la Bundesliga, le président madrilène est nettement plus favorable à la Premier League. « La Premier League qui conviendrait le mieux au Real Madrid en raison de la puissance des clubs, de l’énorme poids à l’international et les gros avantages économiques de droits TV », explique le média sportif.

L'Angleterre veut-elle vraiment du Real Madrid ?

Seul problème dans ce projet, le Brexit, qui pourrait opposer des arguments juridiques à ce projet. On ne sait pas non plus ce que pense la puissante Premier League de cette possibilité, et compte tenu de la réactions des supporters lors de l'épisode Super League on n'est pas persuadé que Manchester United, Chelsea et les autres se lanceront dans cette histoire.