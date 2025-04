Le Real Madrid dirigé par Trump, l'Espagne est écoeuré

Dans : Liga.

L'attitude du Real Madrid suite aux larmes de l'arbitre de la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone a choqué pas mal de monde. En dehors des fans madrilènes, l'écœurement est à son comble.

Le match Barça-Real de ce samedi soir (22h sur la chaîne L'Equipe) sera probablement encore plus suivi que d'habitude en Espagne. Car c'est peu dire que les Merengue ont mis le feu aux poudres vendredi en réclamant le changement d'arbitre pour cette finale de la Coupe du Roi, ce dernier, ému aux larmes, ayant contesté les graves accusations diffusées par Real Madrid TV, qui a pris l'habitude avant chaque match de s'en prendre aux arbitres. Ce samedi, même si Florentino Perez a tenté de calmer le jeu en envoyant au créneau les influenceurs et relais d'opinion qu'il a dans les médias, l'attitude du Real Madrid a choqué énormément de monde. Et le très sérieux quotidien espagnol La Vanguardia, basé à Barcelone, tape du poing sur la table et accuse le club de la capitale de pratiquer le trumpisme pour s'imposer coûte que coûte au sommet du football espagnol. Et cela même si cela se retourne contre lui.

Le Real Madrid se ridiculise en Espagne

Journaliste pour le média national, Joan Josep Pallàs lâche ses coups dans un article titré Le Real Madrid se ridiculise. Pour notre confrère espagnol, Florentino Perez n'a plus aucune limite, quitte à rendre très impopulaire son club non seulement en Espagne, mais également partout dans le monde. « Les médias pro-Madrid se sont fait tout au long de la journée de vendredi les porte-parole des actions du club de Florentino Pérez, sans les remettre en question mais au contraire pour les soutenir, et cette attitude explique pourquoi nous en sommes arrivés là (...)

Carlo Ancelotti a été englouti en cours de route, et même les supporters soi-disant progressistes du Real Madrid ont répondu avec servilité au moindre geste de leur patron, de sorte que le délire n'a pas été dénoncé, mais justifié. La flatterie est la norme (...) Le Barça a gagné avant de jouer. Son rival, autrefois un champion intrépide, tremble à l’idée de perdre. Et sa solution, tant qu'il ne se regarde pas dans le miroir, sera de continuer à se ridiculiser », écrit le journaliste espagnol, qui sait que les supporters du Real Madrid vont lui tomber dessus. La finale de la Coupe du Roi s'annonce succulente, même si on souhaite à l'arbitre de faire un sans-faute pour calmer durablement les polémiques permanentes.