Esp ‍: Le Real rassure tout le monde, il jouera la finale

Par Mehdi Lunay

En froid avec les instances et avec le corps arbitral, le Real Madrid a boycotté le protocole officiel de la finale de coupe du Roi. Certains pressentaient déjà une absence des Madrilènes en finale samedi mais la Maison Blanche n'ira pas aussi loin.

Rarement une finale de coupe du Roi n'aura été aussi chaotique avant même le coup d'envoi. Le Real Madrid s'est opposé à la nomination de l'arbitre et est entré en guerre avec la fédération espagnole. Les Merengues ont refusé de faire la conférence de presse d'avant-match, l'entraînement sur la pelouse du match et le dîner officiel entre dirigeants des deux clubs finalistes. Et si le Real boycottait aussi la finale ? Une menace sérieuse pendant toute la journée de vendredi avant la clarification du club ce soir. Oui, le Real affrontera le Barça samedi soir à Séville.

Nuevo Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2025

« Au vu des rumeurs qui ont surgi ces dernières heures, le Real Madrid C. F. communique que notre équipe n’a jamais envisagé de ne pas jouer la finale de demain. Notre club comprend que les déclarations malheureuses et inappropriées des arbitres désignés pour ce match, faites 24 heures avant la finale, ne peuvent pas ternir un événement sportif d’importance mondiale qui sera regardé par des centaines de millions de personnes et par respect pour tous les fans qui prévoient de se rendre à Séville, et pour tous ceux qui sont déjà dans la capitale andalouse. Le Real Madrid comprend que les valeurs du football doivent prévaloir, malgré l’hostilité et l’animosité dont ont fait preuve aujourd’hui, une fois de plus contre notre club, les arbitres désignés pour la finale », a écrit le club madrilène dans un communiqué. De quoi calmer un peu la tension et redonner la priorité au jeu.