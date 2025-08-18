Le Real Madrid déjà convaincu par sa pépite

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Ce mardi, le Real Madrid va entamer sa saison 2025/2026 en Liga. Une occasion pour Xabi Alonso de faire débuter ses recrues arrivées après la Coupe du monde des clubs. Le technicien espagnol a été bluffé par Franco Mastantuono.

Le Real Madrid entame sa saison ce mardi sur sa pelouse face à Osasuna. Les débuts de Xabi Alonso seront très scrutés par les observateurs après la Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale espagnole doit se racheter après une saison considérée comme ratée l’an passé. Pour cela, le club de la Maison-Blanche pourra compter sur ses nouvelles recrues. C’est le cas de Franco Mastantuono. Le club de la capitale espagnole a réussi à devancer le PSG pour s’offrir l’Argentin contre 45 millions d’euros. Et le joueur de 18 ans étonne déjà ses coéquipiers et son entraineur.

Xabi Alonso déjà sous le charme de Mastantuono

⭐️🇦🇷 Xabi Alonso: “Franco Mastantuono has an incredible left foot. He’s very good and he can play tomorrow”.



“He has the quality, the energy, he's committed defensively, good momentum, the Argentine competitive spirit. He's good with the final pass. He's at a very good level”. pic.twitter.com/B3e50wdFHt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

En conférence de presse, Xabi Alonso n’a pas tari d’éloges sur l’international argentin (une sélection). L’Espagnol compte sur lui dès la reprise demain soir face à Osasuna en Liga. « Franco Mastantuono a un pied gauche incroyable. Il est très bon et il peut jouer demain. Il a la qualité, l'énergie, il est engagé défensivement, il a une bonne dynamique et l'esprit de compétition argentin. Il est bon dans la dernière passe. Il est à un très bon niveau. La première fois que j’ai parlé avec lui, j’ai été surpris par sa personnalité. Il n’avait encore que 17 ans et affichait déjà beaucoup de confiance. Il n’avait aucune crainte à l’idée de franchir le pas et de venir au Real Madrid. On sent sa maturité, son envie, sa qualité. Il va très vite s’intégrer dans l’équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse. Le Real Madrid est déjà sous pression de résultat pour ne pas laisser le FC Barcelone prendre un petit avantage après la victoire 3-0 face à Majorque.